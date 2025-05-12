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У Кремлі заявили Німеччині, що з росією не можна розмовляти такою мовою

У Кремлі заявили Німеччині, що з росією не можна розмовляти такою мовою

У відповідь на обіцянку Німеччини ввести разом з європейськими союзниками додаткові санкції проти рф у разі, якщо 12 травня не буде введено режим припинення вогню, у Кремлі заявили, що з росією не можна розмовляти мовою ультиматумів.

Як пише «Європейська правда», про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков 12 травня журналістам, його заяву наводить агентство «Интерфакс».

Раніше цього дня в уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир’я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти рф.

«До цього попередження ми вже чули попередження позавчора, також вони були озвучені в досить ультимативній формі. Але така мова ультиматумів, вона для росії неприйнятна, вона не підходить. З росією не можна розмовляти такою мовою», – заявив Пєсков у понеділок, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Агентство Телевидения Новости

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