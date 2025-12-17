У "Лукойла" забирають всю паливну інфраструктуру в аеропорту Кишинева

Уряд Молдови ухвалив рішення вилучити у компанії Lukoil-Moldova всю паливну інфраструктуру в міжнародному аеропорту Кишинева.

Про це пише "НафтоРинок".

Як повідомив прем'єр-міністр республіки Олександр Мунтяну, рада з просування інвестиційних проєктів національного значення відмовила у схваленні інвестиційної діяльності Lukoil-Moldova в країні та зобов'язала компанію повернути об'єкти у державну власність протягом 20 днів.

Йдеться про паливний комплекс, який був переданий Lukoil-Moldova за контрактом 2005 року.

Прем'єр зазначив, що це рішення пов'язане з невиконанням компанією низки вимог, встановлених ще у травні 2024 року.

Зокрема, Lukoil-Moldova має передати паливний комплекс, змінити корпоративну структуру, виключивши з неї структури, що підпадають під міжнародні санкції, а також передати нафтобазу біля аеропорту.

"Мунтяну наголосив, що такий захід спрямований на забезпечення безперебійних поставок авіаційного палива та захист національної безпеки й критичної інфраструктури", – говориться у повідомленні.

Водночас вживаються заходи для розслідування законності передачі термінала у 2005 році.

"Наразі Lukoil-Moldova виступає монополістом із заправки літаків у кишинівському аеропорту, постачаючи 100% авіаційного палива та близько половини дизельного пального в країні", – говориться у повідомленні.

Раніше Міністерство енергетики Молдови заявляло про плани викупити активи Lukoil-Moldova в аеропорту після передачі компанії паливного термінала у безоплатне користування, нагадує видання.

Джерело: epravda.com.ua

