Сегодня 11:05
У Міненерго повідомили, у скількох лікарнях встановили сонячні електростанції

В Україні з березня 2023 року у межах проєкту "Промінь надії" встановлені та генерують електроенергію сонячні електростанції у 56 закладах охорони здоров'я, 14 з них - у прифронтових регіонах.

Про це повідомили в Міненерго.

Загальна потужність встановленого обладнання - 5 219 кВт.

З початку 2026 року шість лікарень зміцнили свою енергонезалежність у межах програми "Промінь надії".

"Ще на 83 об'єктах наразі роботи тривають, на трьох з них - на завершальному етапі. 123 медичні заклади проходять тендерні процедури", - йдеться в повідомленні.

