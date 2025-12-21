У НАТО бачать позитивні ознаки щодо продовження чеської "снарядної ініціативи"

Високопосадовець НАТО висловив обережний оптимізм щодо того, що Чехія може продовжити ініціативу з постачання великокаліберних боєприпасів для Києва від світових постачальників, незважаючи на нещодавню зміну уряду в Празі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Перед вступом на посаду новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пообіцяв скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету і припустив, що його уряд може припинити програму постачання боєприпасів під керівництвом Чехії.

Він заявив, що програма є непрозорою і надто дорогою, але не висловив чіткої позиції щодо майбутнього проєкту, який має потужну підтримку з боку президента.

"Я не маю остаточного підтвердження (щодо того, чи) ініціатива буде продовжена, але з Праги надходять деякі позитивні сигнали", – заявив Reuters заступник командувача Місії НАТО з безпеки та навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер у штабі місії у Вісбадені.

"Можливо, Чехія більше не фінансуватиме цю ініціативу, як це було в обмеженій мірі в минулому. Але переважна більшість фінансування надходить від інших партнерів", – зазначив він.

NSATU вже близько року координує міжнародну військову допомогу Києву.

Келлер високо оцінив чеську ініціативу за її вплив, зазначивши, що цього року вона забезпечила 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів – 43% від загального обсягу боєприпасів, поставлених Києву, і приблизно 70% боєприпасів радянського калібру.

"Тож це досить значна і важлива ініціатива. І саме тому ми так зацікавлені в її продовженні", – сказав він.

Новопризначений очільник Міністерства оборони Чехії Яромір Зуна на пресконференції у пʼятницю сказав, що очікує на продовження роботи ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів.

Джерело: eurointegration.com.ua

