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У неділю частково не буде світла у двох районах Харкова: ремонтні роботи

У неділю частково не буде світла у двох районах Харкова: ремонтні роботи

У Харкові 1 червня частину Холодногірського і Шевченківського районів буде знеструмлено.

Про це повідомляє Харківобленерго.

«У зв`язку з невідкладними роботами щодо усунення наслідків пошкоджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, у неділю, 1 червня, з 9:00 до 14:00 буде знеструмлена частина споживачів Холодногірського і Шевченківського районів Харкова», зазначають енергетики.

Де саме не буде світла:

Альбовський пров., б. 1-10;Бориса Шрамка вул., б. 8-61;Вінницький пров., б. 3-18;Копиловський пров., б. 1-15;Кришталевий пров., б. 9-17;Ніжинська вул., б. 23-40;Сіриківська вул., б. 1-102;Фастівський пров., б. 1-12;Велика Панасівська вул., б. 108, 115;Клочківська вул., б. 101 В, 148 А, 191-201;Європейська вул., б. 4, 4 А, 6 А;Культури вул., б. 23;Сухумська вул., б. 24;Шекспіра вул., б. 11-15;Лопанська вул., б. 31, 35;С. Кузнеця вул., б. 64-66;Космічна вул., б. 11.

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