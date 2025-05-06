У Німеччині підписали коаліційну угоду — нарешті!

Дискусії тривали 10 тижнів. Ось чого очікувати (https://babel.ua/news/117712-u-nimechchini-pidpisali-koaliciynu-ugodu-shcho-chekaye-na-ukrajinu) Україні.

Лідери Соціал-демократичної партії Німеччини і блок «Християнсько-демократичний» і «Християнсько-соціальний союз» офіційно підписали коаліційну угоду. Це відкрило шлях до призначення міністрів у новому німецькому уряді.

Головні питання — міграція, економіка та оборона. Новий уряд хоче працювати над структурним оновленням важливих галузей.

Окреме питання — Україна, яку на 144 сторінках угоди згадують 17 разів. Німеччина визнає Україну «ключовим чинником європейської безпеки» і обіцяє підтримувати «з позиції сили», тобто без компромісів з росією. А ще підтверджує відданість перспективі членства України в НАТО і виступає за вступ України до Євросоюзу.

Джерело: https://t.me/babel/67682

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