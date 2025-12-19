Держава
Перейти к списку новостей
19.12.2025 19:51
Просмотров: 127

У Новобаварському районі Харкова з’явилася вулиця Артема Костирі

У Новобаварському районі Харкова з’явилася вулиця Артема Костирі

У Харкові колишню вулицю Третю, розташовану в Новобаварському районі, перейменували на вулицю Артема Костирі.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Відповідне рішення ухвалили депутати Харківської міської ради сьогодні, 19 грудня, на позачерговій сесії.

Артем Костиря – колишній начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області, який загинув під час виконання службових обовʼязків у липні 2024 року.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 