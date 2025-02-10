Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:41
Просмотров: 151

У ПАР відреагували на указ Трампа про припинення допомоги

У ПАР відреагували на указ Трампа про припинення допомоги

Уряд Південно-Африканської Республіки розкритикував указ Дональда Трампа про припинення допомоги США цій країні.

Президент США в указі звинуватив уряд ПАР у проведенні державної політики, спрямованої на ліквідацію рівних можливостей, а також "агресивній позиції щодо Сполучених Штатів та їхніх союзників".

Натомість у Преторії рішення Трампа назвали частиною "кампанії дезінформації й пропаганди" проти ПАР.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/31315

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У ФБР можуть скоротити секретний відділ з вивчення НЛО
Сегодня 10:05    114
Відбувається найбільший витік даних уряду США
Сегодня 09:16    142
Економічні відносини з ЄС не є головною проблемою США - Макрон
Сегодня 08:36    156
Глава спецкомиссии ООН: “Предложение Трампа по Газе – этническая чистка”
Сегодня 08:31    145
Ілон Маск закликає закрити «Радіо Свобода» і «Голос Америки»
Сегодня 07:31    145
Головне за вихідні
Сегодня 07:12    142
Допомога USAID у 2024 дорівнювала 3% ВВП України
Сегодня 07:09    144
Премьер Канады заявил о реальной угрозе поглощения со стороны США
Сегодня 06:44    201
путін близький до досягнення своїх цілей, результативні переговори з ним малоймовірні — AP
Сегодня 06:09    263
Telegraph: на фоне заявлений Трампа из хранилища Банка Англии изъяли около 8000 слитков золота
09.02.2025 09:55    496
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 