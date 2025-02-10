У ПАР відреагували на указ Трампа про припинення допомоги

Уряд Південно-Африканської Республіки розкритикував указ Дональда Трампа про припинення допомоги США цій країні.

Президент США в указі звинуватив уряд ПАР у проведенні державної політики, спрямованої на ліквідацію рівних можливостей, а також "агресивній позиції щодо Сполучених Штатів та їхніх союзників".

Натомість у Преторії рішення Трампа назвали частиною "кампанії дезінформації й пропаганди" проти ПАР.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/31315

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