У понеділок у Європі може відбутися зістріч Трампа й путіна

Зустріч лідерів США і Росії Дональда Трампа і володимира путіна може відбутися вже на початку наступного тижня в Європі.

Як повідомляє УНІАН, про це пише Fox News з посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, Рим розглядають як потенційне місце зустрічі.

«Два джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомили Fox News, що зустріч готується вже в найближчий понеділок, і одним із можливих місць проведення є Рим», – пише видання.

Водночас якщо зустріч відбудеться пізніше цього тижня, Рим усе ще залишається серед варіантів, хоча розглядаються й інші країни в Європі та інших регіонах.

При цьому, як вказує видання, зустріч усе ще може зрештою зірватися, оскільки президент України Володимир Зеленський заявив США, що не поступиться жодними територіями в рамках мирної угоди з росією.

