Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:58
Просмотров: 146

У понеділок у Європі може відбутися зістріч Трампа й путіна

У понеділок у Європі може відбутися зістріч Трампа й путіна

Зустріч лідерів США і Росії Дональда Трампа і володимира путіна може відбутися вже на початку наступного тижня в Європі.

Як повідомляє УНІАН, про це пише Fox News з посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, Рим розглядають як потенційне місце зустрічі.

«Два джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомили Fox News, що зустріч готується вже в найближчий понеділок, і одним із можливих місць проведення є Рим», – пише видання.

Водночас якщо зустріч відбудеться пізніше цього тижня, Рим усе ще залишається серед варіантів, хоча розглядаються й інші країни в Європі та інших регіонах.

При цьому, як вказує видання, зустріч усе ще може зрештою зірватися, оскільки президент України Володимир Зеленський заявив США, що не поступиться жодними територіями в рамках мирної угоди з росією.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 