У Повітряних силах заявили, що в Україні створюють власний «Залізний купол»

В Україні створюють власну комплексну систему протиповітряної оборони – «Залізний купол», який суттєво відрізнятиметься від ізраїльського через великі масштаби країни.

Про це засновник підрозділу Lasar's Group та заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров розповів в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

Згідно з його словами, повністю покрити територію України дорогими зенітними ракетами, такими як Patriot або IRIS-T, фізично та економічно неможливо. Тому український «Залізний купол» має стати концептуальним рішенням, яке повинно вирішити цю проблему.

«Він буде відрізнятися від ізраїльського, тому що наш купол повинен бути набагато більшим. На нашому куполі, скажімо, ізраїльський купол - це маленька плямочка така, суто за розмірами, я маю на увазі», – пояснив Єлізаров.

Як зазначається, «Залізний купол» України складатиметься з чотирьох компонентів і наразі Повітряні сили системно працюють над його впровадженням.

Окрім цього, заступник командувача додав, що до 50% ворожих безпілотників знищують ще на кордоні або вздовж лінії фронту. Саме там розташовані найбільш підготовлені бригади Сил оборони швидкого реагування, які приймають на себе основний удар.

Джерело: slovoidilo.ua

Новости портала «Весь Харьков»