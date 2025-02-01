У практичну площину перейшли плани введення миротворців в Україну

Попри початковий скептицизм щодо такого сценарію, у практичну площину перейшли плани введення миротворців на лінію бойового зіткнення у війні рф проти України.

● Зокрема, видання The Times стверджує, що Європа запросила у США повітряну підтримку на випадок відправки миротворчих сил в Україну.

Про це стало відомо від джерел в уряді Британії, а також українського посла в цій країні, які стверджують, що країни Євросоюзу можуть вже цього року направити свої наземні війська в Україну - проте їм потрібна допомога в небі, у тому числі, у питаннях протиповітряної оборони та розвідувальних технологій.

«Європа сама може виділити наземні сили у разі потреби. Але міністри просять США надати повітряний захист», - пише видання.

Також повідомляється, що Лондон може відправити в Україну контингент від 10 до 25 тисяч військовослужбовців.

● Нагадаю, раніше країни ЄС розійшлися в позиції щодо відправки миротворців в Україну. Великобританія Франція виступили за розміщення значних сил у разі досягнення угоди про припинення вогню. При цьому Німеччина та низка інших країн висловили іншу позицію. Між тим, активна проробка цього питання продовжується.

● Що стосується москви, то звідти йдуть певні сигнали того, що кремль може погодитись на такий варіант тільки у випадку, якщо з європейськими країнами НАТО в миротворчому континенті братимуть участь військові Китаю та країн Глобального Півдня. Особисто я вважаю такий варіант прийнятним - він завадить у випадку різноманітних провокацій (а вони неодмінно будуть) усіх собак повісити на Захід.

● І ще з тієї ж опери. Одна непублічна розмова путіна з Трампом вже відбулась, на кінець наступного тижня запланована ще одна. Домислювати про їх зміст не буду. Зачекаємо.

Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21354

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