У прикордонні Львівщини активізувалися дикі тварини (ВІДЕО)

У прикордонні Львівщини активізувалися дикі тварини (ВІДЕО)

На Львівщині у прикордонних районах разом із весною активізується не лише природа. Прикордонники фіксують дедалі частіший рух диких тварин, зустріч з якими може становити потенційну небезпеку для мандрівників.

Системи фото- та відеоспостереження працюють цілодобово, зокрема й на віддалених та важкодоступних ділянках. Це частина комплексної системи охорони кордону, яку впроваджують відповідно до європейських стандартів та практик країн НАТО.

Цього разу в об'єктив прикордонних камер потрапили вовк, лисиця, козулі та інші жителі лісу. Хто саме опинився перед камерами - дивіться у відео.

Ми ж закликаємо громадян дотримуватися правил перебування у прикордонні. Плануючи прогулянки чи мандрівки поблизу кордону, обирайте дозволені маршрути та будьте обережними. Зустріч із дикими хижаками може становити реальну загрозу для здоров'я та життя.

Також нагадуємо, що порушення прикордонного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність.

Джерело: dpsu.gov.ua

