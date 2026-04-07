У Резерв+ зʼявився новий статус «оперативний резерв»: що відомо

Оновлення застосунку Резерв+ у квітні 2026 року принесло багатьом українцям несподіваний сюрприз — новий статус оперативний резерв.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Попри те, що постійна цифровізація військового обліку має на меті спрощення процедур, на практиці кожне оновлення тягне за собою безліч супутніх проблем.

Зазначається, що новий статус — велика проблема для тих, хто намагається оформити бронювання або відстрочку. Поява цього статусу свідчить про те, що особа офіційно зарахована до лав військового оперативного резерву.

До цієї категорії потрапляють громадяни, які мають досвід бойових дій, раніше проходили військову службу, закінчили базову загальновійськову підготовку або військову кафедру, мають дефіцитну військово-облікову спеціальність.

Згідно з постановами Кабінету Міністрів № 76 про порядок бронювання критично важливих працівників та № 560 щодо процедури призову та отримання відстрочки, військовозобов’язані мають право на відстрочку або бронювання. Проте законодавство чітко розділяє категорії громадян щодо військового обов’язку на військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів.

Оскільки резервісти призначені для першочергового доукомплектування бойових підрозділів, держава розглядає їх як пріоритетний ресурс, що унеможливлює їхнє бронювання підприємствами.

Так, бронювання передбачене лише для військовозобов’язаних. Така ситуація призводить до масових відмов у бронюванні для працівників критично важливих підприємств.

