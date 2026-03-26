У рф мілітаризацію нового покоління починають уже з дитсадка

У російських дитячих садках почали проводити зустрічі, де дітям розповідають про службу у військах безпілотних систем, показують дрони та пояснюють їхнє «призначення».

Формально це подають як «пізнавальні зустрічі». Насправді йдеться про цілеспрямовану мілітаризацію з наймолодшого віку. Дітям нав’язують уявлення про війну як про норму, а військову службу — як природний і бажаний шлях.

росія системно мілітаризує дітей з дошкільного віку, готуючи їх до війни й культу армії. Зустрічі з військовими в дитсадках — це не патріотичне виховання, а промивання мізків, яке нормалізує насильство та прищеплює дітям ідею, що війна — це норма життя.

Мета — виростити покоління, яке з дитинства сприймає армію як героїчну інституцію, не ставить під сумнів війну та готове в майбутньому поповнити лави російських військ.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17540

