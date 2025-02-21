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У росіян не все добре, інакше вони б навіть не намагались грати в ці ігри, ― Кирило Буданов

У росіян не все добре, інакше вони б навіть не намагались грати в ці ігри, ― Кирило Буданов

Поведінка держави-агресора росії свідчить про її непросте становище.

Про це розповів начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

“Все дійсно відносно. Просування у росіян є. Ситуація на фронті складна. [Але] сказати, що у росіян все добре ― ні. Інакше вони б навіть не намагалися грати в оці всі ігри з бажанням режиму припинення вогню тощо. Перепрошую, якщо ти перемагаєш, і ти в цьому впевнений, то навіщо тобі всі ці процеси?”, ― сказав Кирило Буданов.

Більше оцінок Кирила Буданова у відео:

Джерело: gur.gov.ua

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