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У российских военных экспертов очередной приступ экстаза по Су-57

У российских военных экспертов очередной приступ экстаза по Су-57

Дело в том, что “не имеющий аналогов в мире” истребитель, якобы пятого поколения, Су-57 прибыл в Индию, для участия в выставке Aero India 2025.

Самое интересное, что “новейший” и “не имеющий аналогов в мире” боевой самолёт, по которому сейчас в очередной раз обтекает российская экспертная среда, имеет бортовой номер 054 и это очень важно для понимания ситуации с Су-57.

Борт 054 и близко не новый самолёт, а бывший, испытательный прототип Т-50-4, введённый в эксплуатацию в 2012-м году! То есть, россия отправила на выставку в Индию, а до того он побывал в Китае, не новую серийную продукцию, а старый самолёт, которому 12 лет и который является прототипом.

Одной из причин, почему было решено сделать именно так - низкая надёжность серийных образцов, которые сейчас собираются.

В июле 2021 года генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации россии Юрий Слюсарь заявил, что с 2022 года Министерство обороны рф будет получать по 12 новейших истребителей Су-57 в год! Заверял в этом Юрий Слюсарь не просто обывателей, а лично президента россии владимира путина. По факту, в год выпускается по 2-3 самолёта Су-57, при этом они не сразу поступают в эксплуатацию.

24 декабря 2019 года в районе аэродрома Дзёмги в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный самолёт Су-57 из-за отказа системы управления полётом. Второй “серийный” истребитель Су-57, переданный ВКС в декабре 2020 года, ещё несколько лет проходил испытания в Государственном лётно-испытательном центре в Ахтубинске (ГЛИЦ).

Вся российская "серийная" линейка Су-57 требует доработок и доведения, после выхода из завода и именно по этой причине на выставки отправляют из года в год один и тот же самолёт, который 12 лет доделывался и в котором, более-менее, можно будет быть уверенным, что он не рухнет.

Да, и стоит напомнить, что каждый раз, когда не имеющий аналогов в мире истребитель пятого поколения Су-57 вылетает, чтобы запустить по Украине ракету Х-69, практически все украинские мониторинговые каналы об этом предупреждают. Самолёт-невидимка во всей своей красе!

Канал военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко. (https://t.me/zloyodessit)

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23669

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