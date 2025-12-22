У Румунії відкриють другий за розміром логістичний хаб для України

Із січня 2026 року в Румунії почне діяти другий великий центр координації та транзиту військового обладнання для України. Він працюватиме разом із вже створеним центром у Жешуві в Польщі

Про це повідомляє видання DefenseRomania з посиланням на заступника командувача місії NATO Security Assistance and Training for Ukraine генерала Маіка Келлера.

Новий центр логістики та координації має значно посилити пропускну здатність допомоги на східному фланзі Альянсу та зменшити навантаження на польський хаб.

Центр перейде під пряме командування НАТО, інтегруючись у систему узгодження оперативних потреб (артилерія, протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба) з наявністю коштів донорів.

За словами Майка Келлера місія NSATU вже направила приблизно 220 000 тонн військової допомоги протягом 2025 року. Поставки здійснили за допомогою 9000 вантажівок, 1800 залізничних вагонів та понад 500 стратегічних авіарейсів.

