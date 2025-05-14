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У Салтівському районі Харкова два дні відключатимуть світло: адреси

У Салтівському районі Харкова два дні відключатимуть світло: адреси

Частину Салтівки буде знеструмлено через ремонтні роботи 15 та 16 травня. Електропостачання буде обмежено у четвер та п’ятницю з 8:00 до 19:00.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

Адреси відключень:

Амосова вул.: б. 11А, 13, 13А, 19, 17, 9А, 15, 15А, 18, 20, 24, 6А, 26, 6, 21, 23, 25, 27, 48, 50, 52, 54, 56;Благодатна вул.: б. 2;Велозаводська вул.: 35;Єдності вул.: б. 171, 171З, 171/2, 171К, 171А, 171Б, 171Г, 171Д, 171В, 171Б, 179, 177, 179Б, 179А, 177Б, 171Ж, 171Е, 185, 185А;Естонська вул.,Карпатська вул.,Карпатський пр-д,1-й Карпатський пр-д,Литовська вул.,Салтівське шосе: б. 240, 240А, 240Б, 240Г, 240В, 242А, 242, 242В,244, 256В,248,  228, 230, 236, 238, 250, 256А, 254, 256, 252, 250А, 258, 260, 260А, 262, 262А;Солов’їна вул.,Сонячна вул.: б. 1, 7, 9;Тракторобудівників пр.

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