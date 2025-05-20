У середу в Харкові відключать газопостачання на деяких вулицях у двох районах: ремонтні роботи

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах у двох районах Харкова.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської філії «Газмережі».

21 травня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Салтівському та Київському районах Харкова.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами: вул.Чернишевська, буд. 31-А; вул.Примерівська, буд. 22-А.

Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – наголошують у «Газмережі».

Агентство Телевидения Новости