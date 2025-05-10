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У США не вийде вести торговельні переговори з країнами ЄС окремо, — канцлер ФРН Фрідріх Мерц

У США не вийде вести торговельні переговори з країнами ЄС окремо, — канцлер ФРН Фрідріх Мерц

В нещодавній розмові з президентом США Дональдом Трампом Мерц привітав Трампа з укладенням торговельної угоди США і Великої Британії.

«Але я пояснив йому, що таке не буде можливим з іншими європейськими країнами, які є членами ЄС, тому що ми можемо і хочемо діяти єдиним фронтом у питаннях торгівлі.

Я сказав йому, що, на мою думку, це не дуже гарна ідея — поглиблювати цю торговельну суперечку. Я глибоко переконаний — найкращим варіантом були б нульові мита», — наводить Bloomberg слова німецького канцлера.

Пізніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на зустрічі з Мерцем, що хотіла б здійснити візит до Вашингтона для зустрічі з Трампом, коли у сторін буде в розпорядженні пакет конкретних пропозицій щодо торгівлі.

За її словами, Євросоюз хотів би розв'язати проблему шляхом переговорів, не вдаючись до підвищення мит, але водночас ЄС готує контрзаходи на випадок «незадовільних результатів» діалогу.

Джерело: https://t.me/znua_live/201032

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: єс, США, тарифи

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