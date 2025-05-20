У США показали випробування футуристичного гранатомета PGS з оптичним прицілом

Компанія Northrop Grumman вперше продемонструвала випробування прототипу 25-мм напівавтоматичного гранатомета, розробленого у співпраці з Colt у межах програми Precision Grenadier System (PGS) армії США.

Оглядачі видання The War Zone, коментуючи опублікований у соцмережах відеоролик, пишуть, що представлена зброя візуально нагадує збільшену гвинтівку, що живиться з коробчатого магазину на 5 боєзарядів. Ручний гранатомет має ствол завдовжки 35,5-38 см і масу в 6,8 кг. Основне завдання нової зброї — ураження живої сили за укриттями та боротьба з дронами на рівні відділення або взводу.

Примітно, на прототип встановлена інтелектуальна оптика Vortex Optics XM157, вже прийнята армією для гвинтівок XM7 і кулеметів XM250 калібру 6,8×51 мм.

Аналітики зазначили, що на квітневій виставці Modern Day Marine у Вашингтоні також демонстрували конфігурацію цього гранатомета з оптикою SMASH ізраїльської компанії Smartshooter, призначеною для точного ураження малогабаритних БПЛА.

Щодо самої розробки представники Northrop Grumman розповіли, що вони зосередилися на розробці сімейства спеціалізованих боєприпасів, тоді як Colt керувала розробкою самої зброї. Йдеться про боєприпаси з повітряним підривом, однак передбачається використання бронебійних і протипіхотних гранат.

Вимоги до нових гранатометів

Програма PGS покликана замінити скасований у 2018 році гранатомет XM25 "Каратель", розроблений у рамках програми OICW. Серед причин закриття XM25 називалися його маса (6,35 кг), висока вартість і обмежена ефективність.

Згідно з вимогами армії США система PGS має бути переносною, напівавтоматичною і мати магазинне живлення. При цьому на відміну від наявних 40-мм гранатометів M203 і M320, які стріляють за навісною траєкторією, нова система має уражати цілі за більш пологою траєкторією, забезпечуючи високу точність.

Оглядачі підкреслили, що хоча строки вибору фінального зразка PGS поки не визначено, інтерес армії до системи зріс на тлі зростаючої загрози з боку безпілотників, особливо після бойових дій в Україні.

Джерело: focus.ua

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