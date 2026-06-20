У США випробували лазер, що одночасно передає енергію та збиває дрони

Військово-морська дослідницька лабораторія США показала лазерну систему, яка здатна як бездротово передавати енергію, так і захищати від повітряних загроз, що стало серйозним кроком на шляху до створення більш гнучких енергетичних рішень для фронту. Про це пише Interesting Engineering.

Випробування показали, що одна платформа на основі спрямованої енергії може виконувати дві критично важливі військові функції без використання окремого обладнання. Вчені передали енергію через аеродром до віддаленого місця, а потім швидко переключили ту саму систему для ураження імітованої загрози з боку безпілотника.

Енергозабезпечення без палива

Під час демонстрації лазер, який встановлений на причепі, передавав енергію від стандартного військового транспортного засобу до спеціалізованих приймачів, що розташовані на віддаленому обʼєкті. Така установка забезпечувала енергопостачання без фізичних кабелів й традиційної логістики палива.

Вчені зосередилися на практичних умовах бойового поля, а не на контрольованому лабораторному середовищі. Команда проводила випробування в суворих погодних умовах, а саме під час сильного вітру та снігопаду.

Як наголосив інженер-електрик Алекс Греде, метою було оцінити, як ця технологія може функціонувати під час реальних військових операцій.

"Ми продемонстрували, що той самий лазер, який використовується для дистанційної передачі енергії, може миттєво перейти в режим протидії загрозі з боку дронів", - підкреслив фахівець.

Створено для польових умов

Порівняно з попередніми демонстраціями передачі енергії, які відбувалися в ідеальних умовах, команда NRL навмисно піддала систему впливу несприятливих умов навколишнього середовища.

Вчені збирали дані навіть тоді, коли видимість погіршувалася через сувору зимову погоду. Отримані результати допоможуть інженерам покращити технологію для майбутніх застосувань.

Зокрема фізик-дослідник NRL Джастін Лоренцен наголосив, що реалістичні випробування дають цінну інформацію, яку неможливо отримати в лабораторних експериментах.

"Поки NRL продовжує розробку для морських застосувань, армія може стати одним із перших видів збройних сил, які почнуть використовувати цю технологію в бойових умовах", - зауважили у матеріалі.

Видання додає, що на наступному етапі систему буде передано у розпорядження морських піхотинців, солдатів та моряків. Вчені планують зібрати відгуки щодо експлуатації та покращити технологію з урахуванням того, як військові будуть використовувати її в польових умовах.

Джерело: unian.ua

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