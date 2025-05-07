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У США вручили Пулітцерівську премію — одну з найпрестижніших нагород у галузі журналістики та літератури

У США вручили Пулітцерівську премію — одну з найпрестижніших нагород у галузі журналістики та літератури

Кілька видань отримали нагороду за висвітлення замаху на вбивство Дональда Трампа 13 липня 2024 року. The Washington Post отримало Пулітцерівську премію за матеріал з детальним викладом подій та аналізом, який об’єднав поліцейський репортаж з аудіо- і відеодоказами.

The New York Times перемогла в номінації «Фотографія сенсаційних новин» за серію знімків Дага Міллса під час замаху на Дональда Трампа. На одному з фото є момент, як куля летить у повітрі. Видання також перемогло у трьох інших категоріях і збільшило загальну кількість своїх нагород за час існування премії до 139.

Газета Wall Street Journal отримала нагороду в категорії «Національна журналістика» за дослідження та висвітлення політичних та особистих змін найбагатшої людини у світі Ілона Маска.

Видання New Yorker отримало три премії, переважно за висвітлення воєнної тематики.

Джерело: https://t.me/babel/67719

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Темы: змі, США

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