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У Сумах збудують чотири "підземні школи"

У Сумах збудують чотири підземні школи

У Сумах планують збудувати чотири "підземні школи", а в межах області їхня кількість сягне одинадцяти.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Сумську область.

Як розповіли в пресслужбі Кабміну, у Сумах він відвідав школу, де будується підземне сховище.

"Захисна споруда вміщатиме 500 осіб і дасть можливість діткам навчатись очно й у безпеці. На реалізацію цього проєкту було виділено близько 117 млн грн з державного та місцевого бюджетів", – зазначив Шмигаль, додавши, що завершити будівництво мають до початку наступного навчального року.

Він також розповів, що наразі навчання в школі проходить у змішаному форматі.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 18 квітня розподілив субвенцію в обсязі 830 млн грн на облаштування укриттів в закладах загальної середньої освіти.

Джерело: epravda.com.ua

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