Сегодня 10:49
У випадку з Естонією путіну знадобиться не Нарва, а політична смерть НАТО

Майже всі ресурси путіна відтягнуті на український фронт. російський президент все ще мріє про знищення сусідньої держави та приєднання її територій до рф. І та тактика, яку вибрав Білий дім у переговорах з москвою, лише надихає путіна

Як же тут воювати ще й з Естонією?

Але справжньої війни з сусідньою балтійською країною у путіна може і не бути. Він у своїй спробі дестабілізувати Естонію і НАТО може піти гібридним шляхом — тим самим, який він намагався застосувати і в Україні після Революції Гідності. Тоді рф пішла на вторгнення, окупацію та анексію Криму, а на Сході України з анексією не поспішала, створивши там "народні республіки"...

● У випадку з Естонією він може піти тим же шляхом: відправити в сусідню країну диверсантів, оголосити про створення "Нарвської народної республіки".

Весь розрахунок кремля будується на тому, що Захід знову включить режим "глибокого занепокоєння" і удасть, що захоплення Нарви — це внутрішні розбірки Естонії. Якщо США та ЄС побояться прямого зіткнення з ядерним маніяком, це стане фактичним кінцем Північноатлантичного союзу. Адже путіну не потрібні естонські території як такі, його головна мета — знищити репутацію Заходу.

Тут найцікавіше, як відреагує Захід. Якщо в США намагатимуться не помічати війни путіна проти Естонії, якщо в ЄС скажуть, що не можна допускати прямого конфлікту з ядерною країною, то путін отримає можливість зміцнитися на території країни-члена НАТО. І можна буде говорити про повільну смерть всього Альянсу.

Отже, у випадку з Естонією путіну знадобиться не Нарва, а саме політична смерть Північноатлантичного союзу, після чого путін і Сі Цзіньпін зможуть впевнено відчувати себе переможцями у війні з колективним Заходом і лідерами, які відкинули США далеко від післявоєнних сфер впливу.

Джерело: espreso.tv

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

