У вівторок частині Салтівського району Харкова тимчасово відключать газ

У вівторок будуть проведені роботи на газових мережах у Салтівському районі міста.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

«16 червня 2026 року будуть проведені роботи на системі газопостачання в Салтівському районі Харкова», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

вул.Бучми буд. 28/64, 30-Г, 30-А, 30-В, 30-Б, 32, 32-Б, 32-А, 34-Б, 34-В, 34-А, 36-В, 36, 36-А, 36-Б, 38-А, 40-А, 40-Б, 42-Б, 42-А, 44-Б, 44-В, 44-А, 44, 44-Г, 46-В, 46-А, 46, 46-Б, 50-Б, 50, 52

вул.Гарібальді буд. 1-А, 1, 3-А, 3, 5-А, 5, 5-Б, 7-А, 7, 11-А, 11

просп.Тракторобудівників буд. 79/42, 79, ділянка № 3, 79, ділянка № 6, 79, ділянки №№ , 79, ділянка № 5, 79, ділянка № 2, 79, ділянка № 7, 79, ділянка № 8, 79/42-А, 79, ділянка № 4, 79, ділянка № 1, 79, ділянка № 9, 83-Є, 83-В, 83-Б, 83-Д, 83, 83-Г, 85-Б, 85-В, 85-Д, 85-А, 85-Г, 85, 87-А, 87, 87-Б, 89-Б, 89-А, 89, 93, 95-А, 95, 103-А, 103, 103-Г, 105-В, 105, 107, 107-А, 107-Г, 107-В, 124-Б, 124, 124-А, 126-А, 126-Б, 126, 128-А, 128-Б, 130-А, 130-Б, 130-В, 130, 134, 134-А, 134-Б, 138, 138-А, 138-Б, 140-Б, 140-А, 140-В, 142, 158, 158-А, 160, 160-А, 160-Б, 162-В, 162-А, 162-Б, 162-Є, 162-Г, 162, 162-Д

вул.Владислава Зубенка буд. 29-Г, 29-Б, 29, 29-В, 29-Д, 29-А, 35-А

вул.Валентинівська буд. 33, 33-А, 35/81, 38, 38-А, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58-А, 58-Б, 60, 62, 64

вул.Гвардійців-Широнінців буд. 38, 38-Б, 38-В, 39-А, 40-Б, 40, 40-Д, 40-В, 40-Г, 42, 44-В, 44, 44-Б, 50-Б, 50-В, 50, 50-А, 52, 54, 54-А, 58, 60, 62

вул.Світла буд. 1, 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 3-Б, 3-А, 3, 4, 6, 6-А, 7, 7-А, 7-Б, 8, 8-А, 9-А, 10, 11-А, 13-Б, 13-А, 17, 19, 21, 23-Б, 23-А, 23, 25, 27-Б, 27-А, 27, 29, 39, 43, 45, 47, 49-Б, 49, 49-А

вул.Нескорених буд. 29, 29-В, 29-А, 29-Б, 31, 33, 33-Е, 33-Б, 33-Г, 33-В, 33-Д, 33-А, 37-Б, 37-Г, 37, 37-А, 37-В, 37-Д, 45, 46, 47-Б, 47-А, 47, 47-Д, 48-Б, 48-А, 48-Е, 48-Д, 48, 49, 50, 52-Б, 52-А, 52, 54-А, 54, 56, 58, 60, 60-А, 60-Б

Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

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