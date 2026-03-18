У Золочеві на Харківщині повернули світло в домівки після нічного обстрілу

У Золочеві відновили електропостачання після нічного обстрілу.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» повернули світло до осель, які були знеструмлені внаслідок нічної атаки безпілотників.

Начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник розповів, що Золочівська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів.

«Сьогодні вночі вчергове були пошкоджені житлові будинки, а також електричні мережі, внаслідок чого багато споживачів залишилися без світла. Наші фахівці приступили до відновлювальних робіт одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Наразі всі знеструмлені домоволодіння вже зі світлом», – повідомив він.

