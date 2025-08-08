У Золочівській громаді на Харківщині перейменували 37 вулиць на честь захисників

У Золочівській громаді Харківської області перейменували 37 вулиць на честь земляків, які віддали життя за Україну. Рішення ухвалили після громадських слухань, онлайн-опитування та за ініціативи родин загиблих, військових і місцевих мешканців.

Про це повідомили у Золочівській селищній раді.

Голосування тривало з 12 травня по 11 липня, участь можна було взяти онлайн, на зборах чи особисто подавши заяву. Після підбиття підсумків начальник селищної військової адміністрації підписав розпорядження.

«Вносити зміни після перейменування у вже виготовлені реєстраційні документи (право власності та інші), змінювати місце реєстрації не потрібно. Оскільки розпорядження про перейменування направлено до ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України для внесення змін у відповідних державних реєстрах», – йдеться в повідомленні.

Раніше громада перейменувала ще 20 вулиць і провулків на честь загиблих військових.

