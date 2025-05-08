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Участь у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року може стати для росії стимулом для припинення війни проти України, — Трамп

Участь у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року може стати для росії стимулом для припинення війни проти України, — Трамп

BBC News:

Президент США Дональд Трамп на засіданні робочої групи з підготовки до ЧС-2026: Я не знав про це (що росію з 2022 року відсторонено від змагань у рамках ФІФА та УЄФА — ред.). Це правда?

Президент ФІФА Джанні Інфантіно: Це правда. Наразі росія відсторонена. Ми сподіваємося, що ситуація зміниться, настане мир, і тоді росія зможе знову брати участь у змаганнях.

Президент Трамп: Це можливо. І може бути хорошим стимулом, чи не так?

Ми хочемо, щоб вони зупинилися. Ми хочемо, щоб війна зупинилися. П'ять тисяч молодих людей гинуть щотижня — у це неможливо повірити.

Але ви є босом, коли йдеться про допуск росії.

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Треба нагадати діду, що під час олімпіади в 2014-му, росіяни захотіли знищити НАШУ КРАЇНУ.

Джерело: https://t.me/znua_live/200673

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