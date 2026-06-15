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Удари по російській нафтопереробці та логістиці ПММ досягнули критичного рівня

Удари по російській нафтопереробці та логістиці ПММ досягнули критичного рівня

Загалом вибивання одного, двох, десятьох заводів для росії не критичне, бо їх на росії до 40 великих і близько 80 невеликих.

Дефіцит легко покривається за рахунок інших заводів. Тому ні армія, ні росіяни не відчували проблем із пальним. Так було аж до недавнього часу, бо за рахунок величезних обсягів переробки та великих нафтобаз створювався запас нафтопродуктів, яким було легко маневрувати.

Все змінилося протягом останніх тижнів. Систематичні атаки НПЗ та нафтобаз вибили великий шматок спроможностей росіян маневрувати паливом. Паливна логістика часто ведеться з коліс, без належних запасів і можливостей легко подолати локальний дефіцит.

На цьому фоні, коли ЗСУ перерізали паливну логістику в Крим і на інші окуповані території, Кубань не змогла покрити запити на паливо своїх, місцевих, бо туди масово поперли спекулянти з Криму і Донбасу.

А резервів зберігання і виробництва палива вже НЕ ВИСТАЧАЄ.

Виглядає так, що паливна криза в Криму і на ТОТ буде тільки посилюватися і перекидатися на сусідні області окупантів. Це значить, що за проблемами з приватним транспортом, скоро почнуться проблеми з продуктами і будь-якою життєдіяльністю взагалі.

російські військові відчують паливну кризу останніми, але вони теж вже її відчувають.

Це ще не перемога, але дуже жирна заявка на злам у війні. Очевидно, що російське суспільство і колаборанти не готові терпіти такі незручності і задають все більше питань, по якому такому плану ідьот СВО, що по їб@лу получають вони?

(с)Serhii Marchenko

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

Новости портала «Весь Харьков»

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