Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:20
Просмотров: 63

Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр

Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепремєр

Проєкт угоди про економічне процвітання України має підтримку європейських партнерів та не суперечить умовам майбутнього членства України у ЄС.

Про це заявив журналістам на брифінгу віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка, що брав участь у зустрічі з радниками західних лідерів, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Качка наголосив, що на зустрічі у суботу від жодного з учасників не прозвучало зауважень або заперечень щодо цієї угоди, що має стати частиною макету мирних домовленостей. "Вступ до Європейського Союзу є наріжним елементом цього пакету", – додав він.

Качка переконує, що фінансові умови узгоджені з вимогами ЄС щодо держав-членів, і тому вступ України до Євросоюзу, який очікується під час дії фінансової угоди, не викличе суперечностей.

"Щодо того, що ця допомога сумісна з правилами Європейського Союзу – є повний консенсус, немає жодних дебатів і сумнівів", – запевнив віцепрем'єр.

Також він наголосив, що додаткове фінансування України відповідає принципу ЄС щодо економічного вирівнювання. "Україна з тими руйнуваннями, з тим станом економічного розвитку, який є – може користуватися правилами ЄС для надання досить великих субсидій, особливо на регіональному рівні для розвитку бізнесу і відновлення інфраструктури. Тут немає жодних проблем", – пояснив Тарас Качка.

Джерело:eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кожен виліт дрона РУБАК «Aquila» «Сталевого кордону» приносить свої позитивні результати (ВІДЕО)
Сегодня 08:00    20
У мережі активізувалася шахрайська схема від імені поштових сервісів
Сегодня 07:52    35
Какие силы и средства США были сконцентрированы против Венесуэлы (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:45    36
Рабство у совєцькому союзі: дозвіл селянину для поїздки в Київ, щоб купити хліба, 1951 рік
Сегодня 07:40    40
Міненерго проінформувало про ситуацію в енергосистемі України
Сегодня 07:37    52
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 07:28    52
Кінець епохи Мадуро
Сегодня 07:16    62
Феєрверки в Криму від “Примар” ГУР ― епізоди ліквідації ворожих систем ППО, авіації, флоту та інших цілей у 2025 році
Сегодня 07:12    74
Деталі операції “Абсолютна рішучість”
Сегодня 07:03    64
Новий рік починаємо з яскравої добірки уражень на Торецькому напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 06:51    67
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 