Угода про припинення вогню між Індією і Пакистаном, схоже, працює

Хоча кожна зі сторін звинувачує іншу в порушеннях і розходиться в думках щодо того, про що було домовлено — The Financial Times.

Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі заявив пізно ввечері в суботу, що мали місце «неодноразові порушення домовленостей, досягнутих раніше цього вечора».

З Індії надходили повідомлення про порушення режиму припинення вогню вздовж лінії контролю, яка розділяє Кашмір, що знаходиться під управлінням Індії та Пакистану.

У свою чергу, Пакистан заперечує будь-які порушення і звинувачує в них Індію.

«Пакистан залишається відданим сумлінному дотриманню режиму припинення вогню між Пакистаном та Індією, оголошеного раніше сьогодні. Незважаючи на порушення, вчинені Індією в деяких районах, наші війська відповідально і стримано ставляться до ситуації, що склалася», — заявило в суботу Міністерство закордонних справ Пакистану.

Як повідомляють агентства ANI і Times of India, ніч на кордоні двох країн після загострення у суботу пройшла спокійно. Повідомлень про атаки дронами, стрілянину або про обстріли не надходило.

Джерело: https://t.me/znua_live/201164

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