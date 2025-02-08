Угорщина та Словаччина блокують членство України в ЄС через політичні причини

Віцепрем’єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина:

"Політика пов’язана з тим, що не тільки Україна приєднується до ЄС. В цьому порядку денному ще 9 країн. Так само політика пов’язана з великими геополітичними змінами у світі — у зв’язку зі зміною президента в США. Але ми маємо не забувати, коли ми проходили велику кризу до цього, зазвичай — це питання внутрішнього порядку денного в ЄС. І, зазвичай, це підвищення ставок з розумінням, що рішення важливе", — заявила Стефанішина.

Та додала, що членство України в ЄС — це рішення, яке ухвалено і це також гарантія безпеки.

Джерело: https://t.me/znua_live/188852

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