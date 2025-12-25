Украина будет отдавать по 10% ВВП за долги в следующие 3 года

В 2026-2028 годах долговые выплаты Украины будут составлять в среднем по 1,19 трлн грн в год или около 10,4% от ожидаемого ВВП страны.

Об этом говорится в тексте долговой стратегии на 2026-2028 годы, которую правительство утвердило во время своего заседания 24 декабря. Текст документа есть в распоряжении ЭП.

Так, согласно документу, общая сумма расходов государства на погашение долга и уплаты процентов по нему в 2025 году должна составлять 1,05 трлн грн, в 2026-м – 1,17 трлн грн, в 2027-м – 1,26 трлн грн, а в 2028-м – 1,29 трлн грн. В среднем, по расчетам Минфина, на обслуживание и погашение долга государство будет тратить по 1,193 трлн грн в год.

Если сравнивать долговые выплаты с прогнозируемым ВВП, то в следующие 3 года они составят около 10%. Так, в 2025 году государство выплатит по долгам 11,7% ВВП, в 2026-м – 11,3%, в 2027-м – 10,5%, а в 2028-м – 9,5%.

В то же время в Минфине, который и разработал стратегию управления госдолгом, отмечают, что в последние годы Украине удалось улучшить его структуру.

Большую часть заимствований государство привлекает на льготных условиях. Как следствие, средневзвешенная стоимость государственного долга летом 2025 года составила 4,9%. Для сравнения, до начала большой войны средневзвешенная ставка государственного долга составляла 7,2%.

Сейчас большая часть государственного долга – это внешний долг (75%). Общая доля долга, номинированного в иностранной валюте, составляет 77% (еще 2% госдолга по ОВГЗ, номинированным в иностранных валютах). Поэтому в Минфине видят высокие валютные риски для устойчивости госдолга в будущем.

"В то же время внутренний рынок остается важным источником ликвидности: чистое финансирование за период с 2022 года по 2 квартал 2025 года составило 659 млрд грн", – говорится в стратегии.

Джерело: epravda.com.ua

