Украина - рф: 10:0. Немного о лондонском параде

В этом матче нет судей, здесь не будет пенальти. Но счет уже запечатлен на табло истории: Украина - 10, россия - 0.

Когда украинские военные будут маршировать в Лондоне 5 мая 2025 года в составе почетной колонны в честь 80-й годовщины Победы над нацизмом, они не просто будут участвовать в параде, не-а. Украинцы будут участвовать в переписывании символов победы.

Потому шо если кто-то еще в москве считает, шо именно она является "победителем" во Второй мировой, просьба объяснить тогда, почему украинцы идут в центре столицы Британии, а не россияне?

Впервые за всю современную историю Великобритания официально приглашает 10 украинских военных пройти маршем в строю с британскими войсками - флотом, морской пехотой, армией и ВВС. Рядом - ни одного россиянина. Хотя… ноль - это ж тоже число, верно?

Парад в Лондоне не ассоциируется с победой ссср, а с новым фронтом борьбы за свободу, в котором украинцы - освободители, россияне - оккупанты

Кстати, Британия не проводит парады, как москва - с ядерными боеголовками, страхом и показухой. Здесь парад - это акт памяти, уважения и ценностей. И то, что в этом строю идет украинский боец - признание, что именно Украина сегодня стоит на грани нового "ніколи знову".

Далее. Украинские военные, которые будут участвовать в параде, - это не случайные символические фигуры. Маршировать будут те, кто проходил подготовку в Британии в рамках операции "Интерфлекс", где уже обучили более 54 000 украинских солдат.

Британское Минобороны прямо заявило, что шествие происходит в знак поддержки Украины в ее борьбе против неспровоцированной агрессии россии. В центре Лондона это будет сказано на весь мир. Прямо, без дипломатических реверансов, с английской лаконичностью и презрением к злу (к рф)

Привет роспропаганде, которая более 20 лет пытается всему миру доказать, шо нацизм победили только россияне и никто больше - современная Украина смогла добиться мирового признания украинского вклада в Победу над е@нутыми фанатиками, не потратив на это ни копейки денег. Украинцы просто реально борются со злом, а не с фанерными рейхстагами

Далее. В то время, как москва продолжает поклоняться мумии сталина, бронзе жукова и верещать шо россияне фактически в одиночку дали немцам пи$ды, Украина шагает вперед - в составе живого, европейского мира, который помнит прошлое, но воюет за будущее. Как все союзники когда-то.

россияне же дрочат на прошлое. Всей страной. И называть этот процесс всеобщей мастурбации - «празднованием»

Разница между цивилизованным миром и рф огромна: российские парады - это демонстрация страха, контроля, отчаяния, западные парады - это марши тех, кто защищал или защищает свободу без истерики. В Лондоне 10 украинских солдат (напоминаю, русских солдат будет ноль) не будут нести портреты президента, орать шось там про сталина и т д. Они пойдут как символ тех, кто борется со злом сегодня, как те, кто после 1945 года не захватил ни метра чужой земли, в отличие от настоящего зла (от рф)

И вот по#%й просто шо россия привыкла к тому, что без нее никакой победы. Времена изменились: то, шо русские сегодня празднуют победу над нацизмом, звучит как откровенный фарс. Ибо они и есть настоящие нацисты в 2025 году

Кстати, на параде в Лондоне не будет "вежливых зеленых человечков", "афганцев", липовых ветеранов. Будут простые пацаны из Украины, к которым приперлись россияне, чтобы уничтожить + британцы, которые от родичей знают, что такое жить под бомбежками нацистов. Англичане тоже умеют в символизм, ага

Правда не нуждается в гриме или в колорадских лентах. Русский солдат для всего мира - это оккупант, убийца и вор. С такими никто из числа цивилизованных стран не хочет стоять в одном строю (вассалы россии не в счет - их никто не спрашивает).

По факту участие украинцев в британском параде - это кошмар для пропаганды, которая десятилетиями рисовала себя "освободителями". В Лондоне мир увидит шо настоящие освободители - украинцы. Это те, те, кто сейчас противостоит новому злу (россии)

Эпилог. Кто-то скажет, мол #ули тут радоваться? Всего ж 10 человек пригласили

Все верно. 10 человек. Только они из Украины

россиян же пригласили не просто ноль людев (не опечатка) - их даже не позвали (и не позовут в ближайшие лет 500). Потому шо все понимают, кто в 2025 году новый Гитлер и кто настоящие нацисты.

Мораль проста. Е@ала к осмотру, россияне. Готовы маршировать с собакоедами?

Шагом, марш, @^ядь

Джерело: https://t.me/gistapapapa/108026

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