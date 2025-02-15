Украина стремительно увеличивает производство дальнобойных дронов-камикадзе Ан-196 «Лютый»

Украина активно развивает производство дальнобойных ударных дронов-камикадзе, стремясь усилить свои возможности высокоточных ударов вглубь территории россии. Одним из ярких примеров является беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Ан-196 «Лютый», разработанный государственным концерном «Укроборонпром».

Дроны-камикадзе, или барражирующие боеприпасы, представляют собой беспилотные аппараты, способные самостоятельно обнаруживать и поражать цели. Они сочетают в себе функции разведки и непосредственного удара, что позволяет оперативно реагировать на изменения на поле боя. Такие дроны оснащены системами навигации и управления, обеспечивающими автономный полет к заданным целям.

Ан-196 «Лютый» — это беспилотник самолетного типа с интегрированным двухбалочным низкопланом, изготовленным преимущественно из стекловолокна, армированного эпоксидной смолой. В конструкции также используются элементы из металлической сетки и фанеры для повышения жесткости.

Первоначально сообщалось, что дрон будет весить около 300 кг и сможет доставлять боеголовку массой 75 кг на расстояние более 1000 километров. Однако, по данным некоторых источников, вес боевой части может быть уменьшен до 50 кг для оптимизации дальности и других эксплуатационных характеристик.

Система наведения включает инерциальный навигационный блок со спутниковой коррекцией, что позволяет аппарату выполнять автономный полет к заданным целям. Трубка Пито в носовой части измеряет параметры полета, обеспечивая устойчивость и точность при выполнении операций.

Технические характеристики Ан-196 «Лютый»:

● Длина: 4,4 метра.

● Размах крыла: 6,7 метра.

● Взлетная масса: около 300 кг.

● Масса боевой части: до 50 кг.

● Дальность полета: до 1000 км.

● Двигатель: бензиновый двигатель Hirth F-23.

● Система наведения: инерциальная навигация с коррекцией по GPS, а также оптическая головка самонаведения.

С начала 2024 года Украина получила более 6000 ударных беспилотников большой дальности, большинство из которых — Ан-196 «Лютый». Это свидетельствует о значительном расширении отечественного производства и стремлении страны усилить свои возможности по нанесению ударов вглубь территории противника.

Ожидается дальнейшее совершенствование технологий, направленных на увеличение дальности полета, повышение точности наведения и улучшение устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы. Кроме того, планируется расширение номенклатуры боевых нагрузок для поражения различных типов целей.

Таким образом, Украина демонстрирует значительный прогресс в разработке и производстве дальнобойных ударных дронов-камикадзе, что существенно влияет на динамику современных военных конфликтов и укрепляет обороноспособность страны.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»