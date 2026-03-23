Сегодня 09:14
Украину посетила делегация военного командования НАТО во главе с адмиралом Пьером Вандье
Бригадный генерал Павел Палиса отмечает, что это первая делегация такого уровня — адмирал Вандье занимает должность Верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО по вопросам трансформации.
Во время встречи обсуждались вопросы дальнейшего участия украинских военных в качестве сил "красных" на будущих учениях НАТО.
Также на встрече обсудили будущее Совместного центра НАТО-Украина, где украинская сторона уже выходит на финальный этап развертывания систем управления, развивает аналитические возможности и масштабирует учебные программы.
