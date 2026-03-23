Украину посетила делегация военного командования НАТО во главе с адмиралом Пьером Вандье

Бригадный генерал Павел Палиса отмечает, что это первая делегация такого уровня — адмирал Вандье занимает должность Верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО по вопросам трансформации.

Во время встречи обсуждались вопросы дальнейшего участия украинских военных в качестве сил "красных" на будущих учениях НАТО.

Также на встрече обсудили будущее Совместного центра НАТО-Украина, где украинская сторона уже выходит на финальный этап развертывания систем управления, развивает аналитические возможности и масштабирует учебные программы.

Читайте ещё:

Центр фіксує продовження інформаційної операції росії, спрямованої на викривлення громадської думки про роль України в контексті подій на Близькому Сході
Сегодня 09:04    64
Патріарха Філарета, як він і заповів, поховали у Володимирському соборі
Сегодня 08:56    59
Суд відібрав у підприємця ферму академії аграрних наук у Чернівцях
Сегодня 08:46    64
Японский OSINT-исследователь AS-22 обновил свои подсчеты передислокаций российских ЗРК С-300 и С-400 с начала войны против Украины
Сегодня 08:39    71
Суд у США визнав неконституційною нову політику Пентагону щодо доступу преси
Сегодня 08:31    72
Головне за вихідні
Сегодня 08:27    84
Очередной верифицированный случай суицида у РОВ, правда, с нюансом
Сегодня 08:20    83
Харківщина 23 березня
Сегодня 08:16    72
Оперативна інформація станом на 08:00 23.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    78
Збито/подавлено 234 ворожих БПЛА
Сегодня 08:05    62
