Украину посетила делегация военного командования НАТО во главе с адмиралом Пьером Вандье

Бригадный генерал Павел Палиса отмечает, что это первая делегация такого уровня — адмирал Вандье занимает должность Верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО по вопросам трансформации.

Во время встречи обсуждались вопросы дальнейшего участия украинских военных в качестве сил "красных" на будущих учениях НАТО.

Также на встрече обсудили будущее Совместного центра НАТО-Украина, где украинская сторона уже выходит на финальный этап развертывания систем управления, развивает аналитические возможности и масштабирует учебные программы.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/94600

