Україні знадобиться масована підтримка - Дуда

У разі мирної угоди між Києвом та москвою Україні знадобиться масована підтримка. Зокрема, для відновлення економіки та підтримання порядку та безпеки всередині країни, у чому їй мають допомогти союзники, — президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Financial Times.

Дуда повторив скептицизм прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо відправлення військ в Україну в лавах західних сил, які можуть бути розгорнуті для забезпечення будь-якої мирної угоди.

За його словами, Польща "постійно допомагає" Україні, поставляючи зброю, але також виступаючи як логістичний центр для військової та гуманітарної допомоги. Водночас поляки "найбільш схильні до потенційних російських атак".

"Ми збираємося допомагати Україні й у майбутньому, бо це необхідно. Нам не обов'язково розміщувати там наші війська", — заявив польський лідер.

Разом із тим зазначив, що, якби адміністрація президента США Дональда Трампа, який пообіцяв покласти край війні протягом кількох місяців, запросила за стіл переговорів інші держави, окрім України та рф, то "було б на користь Києва, щоб Польща також була там".

"Якщо ми подивимося на цей відроджений російський імперіалізм, у цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", — наголосив Дуда.

Джерело: https://t.me/znua_live/188381

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