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Україна нарешті розпочинає спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні

Україна нарешті розпочинає спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

«Ми зобовʼязані зробити це швидко і професійно. Це наш обовʼязок перед памʼяттю полеглих Героїв. Занадто довго цього чекають родини загиблих майданівців та все українське суспільство. І ми це зробимо. Невдовзі розпочнеться спорудження.

Я вдячний усім, хто вже долучився і ще буде залучений до процесу створення цього меморіального комплексу. Він стане гідним простором памʼяті про подвиг, який кардинально вплинув на формування сучасної української нації та став невід’ємною частиною нашої національної ідентичності.

Саме цю національну ідентичність ми відстоюємо сьогодні на полі бою.

Ми воюємо за право бути українцями. За право самим визначати своє майбутнє. За право жити у власній державі, де ніхто й ніколи не зможе ставити нам ультиматуми. Саме за це віддали свої життя Герої Небесної Сотні.

Цей меморіал — подяка Героям від Українського народу за їхній подвиг, який став частиною стрижня нашої нації.

Націю формують події. Події творять Герої. А пам’ять робить Героїв безсмертними та перетворює їх на силу нації.

Саме тому президент України Володимир Зеленський доручив мені пріоритетно реалізувати цей проєкт.

Меморіал Героїв Небесної Сотні має стати місцем пам’яті, гідності та сили. Місцем, де кожне наступне покоління українців зможе зрозуміти ціну нашої свободи.

Слава Героям Небесної Сотні, усім борцям за нашу свободу та Слава Україні!».

Джерело: https://t.me/znua_live/254099

Новости портала «Весь Харьков»

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