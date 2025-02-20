Україна не має запасів корисних копалин, на які розраховує Трамп, — Bloomberg

(https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-02-19/trump-s-insistence-ukraine-has-rare-earth-elements-is-wrong)

За даними Геологічної служби США та гірничодобувної промисловості, Україна не фігурує як значне джерело рідкоземельних металів. Є лише невеликі родовища скандію, але їх видобуток економічно невигідний.

У 2024 році українські чиновники завищили оцінку потенціалу корисних копалин, прагнучи заручитися підтримкою Трампа.

Навіть у разі контролю над 20% світових запасів рідкоземельних металів, їхня вартість сягала б лише 3 мільярди доларів, а не 500 мільярдів, як стверджував Трамп.

Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/94198

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