Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 68

Україна не має запасів корисних копалин, на які розраховує Трамп, — Bloomberg

Україна не має запасів корисних копалин, на які розраховує Трамп, — Bloomberg

(https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-02-19/trump-s-insistence-ukraine-has-rare-earth-elements-is-wrong)

За даними Геологічної служби США та гірничодобувної промисловості, Україна не фігурує як значне джерело рідкоземельних металів. Є лише невеликі родовища скандію, але їх видобуток економічно невигідний.

У 2024 році українські чиновники завищили оцінку потенціалу корисних копалин, прагнучи заручитися підтримкою Трампа.

Навіть у разі контролю над 20% світових запасів рідкоземельних металів, їхня вартість сягала б лише 3 мільярди доларів, а не 500 мільярдів, як стверджував Трамп.

Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/94198

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Методичка кремля на сегодня
Сегодня 09:29    29
путін — воєнний злочинець, який має сидіти за ґратами довічно, якщо не бути страченим, — сенатор США
Сегодня 09:18    36
росія офіційно почала готувати населення до економічної кризи
Сегодня 09:12    57
СБУ затримала ще 2-х інформаторів фсб, які коригували російські удари по Харківщині
Сегодня 09:07    39
Брехня: «військових 155-ї бригади ЗСУ відправляють на бойові завдання у кайданках»
Сегодня 08:55    50
Вогневі аргументи ― спецпризначенці ГУР продовжують ліквідацію окупантів
Сегодня 08:53    51
Брехня: «Європа готується до поділу і окупації України»
Сегодня 08:42    78
Військовим КНДР на Курщині кажуть, що вони воюють проти бійців Південної Кореї
Сегодня 08:38    78
Будь-які мирні угоди без участі України є недійсними
Сегодня 08:27    87
Брехня: «російські війська прорвалися вглиб України з курського напрямку»
Сегодня 08:21    76
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 