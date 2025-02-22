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Україна не згодна на тимчасове перемир’я

Україна не згодна на тимчасове перемир’я

Центр стратегічних комунікацій пояснює

20 лютого Генеральний секретар НАТО Марк Рютте окреслив бачення угоди про закінчення війни росії проти України.

▶️ Рютте наголосив, що життєво важливо, щоб будь-яка досягнута угода принесла міцний мир Україні і росія більше не повторила агресію.

▶️ Союзники по НАТО сьогодні активно обговорюють, зокрема із адміністрацією США, якими мають бути гарантії безпеки, здатні забезпечити такий мир.

▶️ Київ наголошує, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

▶️ Альтернативою НАТО може бути розвиток власних збройних сил України, зміцнення системи ППО, а також розміщення іноземного контингенту в Україні.

▶️ Україна прагне завершення війни, але не згодна на тимчасове перемир’я, яким росія скористається для відновлення боєздатності і продовження агресії.

Джерело: https://t.me/spravdi/45148

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