Україна не згодна на тимчасове перемир’я

Центр стратегічних комунікацій пояснює

20 лютого Генеральний секретар НАТО Марк Рютте окреслив бачення угоди про закінчення війни росії проти України.

▶️ Рютте наголосив, що життєво важливо, щоб будь-яка досягнута угода принесла міцний мир Україні і росія більше не повторила агресію.

▶️ Союзники по НАТО сьогодні активно обговорюють, зокрема із адміністрацією США, якими мають бути гарантії безпеки, здатні забезпечити такий мир.

▶️ Київ наголошує, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

▶️ Альтернативою НАТО може бути розвиток власних збройних сил України, зміцнення системи ППО, а також розміщення іноземного контингенту в Україні.

▶️ Україна прагне завершення війни, але не згодна на тимчасове перемир’я, яким росія скористається для відновлення боєздатності і продовження агресії.

Джерело: https://t.me/spravdi/45148

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