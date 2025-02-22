Україна не згодна на тимчасове перемир’я
Центр стратегічних комунікацій пояснює
20 лютого Генеральний секретар НАТО Марк Рютте окреслив бачення угоди про закінчення війни росії проти України.
▶️ Рютте наголосив, що життєво важливо, щоб будь-яка досягнута угода принесла міцний мир Україні і росія більше не повторила агресію.
▶️ Союзники по НАТО сьогодні активно обговорюють, зокрема із адміністрацією США, якими мають бути гарантії безпеки, здатні забезпечити такий мир.
▶️ Київ наголошує, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО.
▶️ Альтернативою НАТО може бути розвиток власних збройних сил України, зміцнення системи ППО, а також розміщення іноземного контингенту в Україні.
▶️ Україна прагне завершення війни, але не згодна на тимчасове перемир’я, яким росія скористається для відновлення боєздатності і продовження агресії.
Джерело: https://t.me/spravdi/45148