Україна отримала дрони Vector AI, які знаходять ворожу артилерію за звуком
Німецька Quantum Systems передала українським військовим дрони Vector AI з новою акустичною системою. Вона чує постріли ворожої артилерії і стрілецької зброї, визначає напрямок і відстань до них, пише Militarnyi.
Як працюють дрони Vector AI
Дрони мають вбудований штучний інтелект, який обробляє отримані дані й допомагає швидше виявляти позиції противника. Vector AI може літати до 4 годин. На безпілотниках є акустичний датчик WASP, створений польською компанією Weles Acoustics, він і дозволяє дрону чути ворожу артилерію. Його характеристики:
● вага датчика — 150 г,
● чує артилерію на відстані до 15 км,
● чує стрілецьку зброю на відстані до 2,5 км.
Сенсор визначає напрямок пострілу з точністю до 5° на відстані 5 км. Надалі компанія планує, щоб дрон автоматично наводив камеру в бік виявленого пострілу.
Зараз нові дрони проходять випробування на полігонах і в бойових умовах в Україні. Програмне забезпечення вдосконалюють, щоб система працювала точніше.
Джерело: speka.media