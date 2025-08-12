Україна отримала дрони Vector AI, які знаходять ворожу артилерію за звуком

Німецька Quantum Systems передала українським військовим дрони Vector AI з новою акустичною системою. Вона чує постріли ворожої артилерії і стрілецької зброї, визначає напрямок і відстань до них, пише Militarnyi.

Як працюють дрони Vector AI

Дрони мають вбудований штучний інтелект, який обробляє отримані дані й допомагає швидше виявляти позиції противника. Vector AI може літати до 4 годин. На безпілотниках є акустичний датчик WASP, створений польською компанією Weles Acoustics, він і дозволяє дрону чути ворожу артилерію. Його характеристики:

● вага датчика — 150 г,

● чує артилерію на відстані до 15 км,

● чує стрілецьку зброю на відстані до 2,5 км.

Сенсор визначає напрямок пострілу з точністю до 5° на відстані 5 км. Надалі компанія планує, щоб дрон автоматично наводив камеру в бік виявленого пострілу.

Зараз нові дрони проходять випробування на полігонах і в бойових умовах в Україні. Програмне забезпечення вдосконалюють, щоб система працювала точніше.

Джерело: speka.media

