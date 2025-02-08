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Україна підтримує ідею Трампа обвалити ціни на нафту - МЗС

Україна підтримує ідею Трампа обвалити ціни на нафту - МЗС

У МЗС України підтримали позицію Дональда Трампа про те, що низькі ціни на нафту є запорукою миру та стабільності в світі.

"Нехай бурять, бурять і бурять, а ми будемо вітати зниження ціни на нафту і, відповідно, доходів воєнної машини Путіна", - прокоментував (https://www.dw.com/uk/ukraina-pidtrimue-ideu-trampa-obvaliti-cini-na-naftu-mzs/a-71543660)речник відомства Георгій Тихий, обігруючи передвиборний лозунг Трампа "Drill, baby, drill" щодо збільшення видобутку нафти в США.

У відеозверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі 23 січня Трамп заявив про план звернутися до Саудівської Аравії та інших країн-членів ОПЕК з проханням знизити ціни на нафту.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/31263

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