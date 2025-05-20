Україна перейматиме корейський досвід у будівництві доріг

Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України підписало Меморандум про співпрацю з компанією SG — провідним виробником асфальтобетону в Кореї

Про це повідомила пресслужба Держагентства відновлення.

Метою підписання документа є впровадження в Україні екологічної технології дорожнього будівництва EcoSteel Ascon, яка використовує шлак як компонент асфальтового покриття, підвищуючи його довговічність.

Співпраця передбачає обмін досвідом, спільні проєкти та використання нових технологій на українських дорогах, зокрема на трасі Р-55.

"Ще в січні познайомились із представниками корейських компаній POSCO International та SG. Відтоді мали низку зустрічей, планували спільні проєкти, зокрема по побудові ТЕЦ на RDF в українських громадах разом із POSCO. Тепер підписали Меморандум із SG. Перейматимемо 10-річний досвід Кореї — екологічну технологію EcoSteel Ascon", - прокоментував глава Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Джерело: espreso.tv

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