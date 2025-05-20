Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 96

Україна перейматиме корейський досвід у будівництві доріг

Україна перейматиме корейський досвід у будівництві доріг

Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України підписало Меморандум про співпрацю з компанією SG — провідним виробником асфальтобетону в Кореї

Про це повідомила пресслужба Держагентства відновлення.

Метою підписання документа є впровадження в Україні екологічної технології дорожнього будівництва EcoSteel Ascon, яка використовує шлак як компонент асфальтового покриття, підвищуючи його довговічність.

Співпраця передбачає обмін досвідом, спільні проєкти та використання нових технологій на українських дорогах, зокрема на трасі Р-55.

"Ще в січні познайомились із представниками корейських компаній POSCO International та SG. Відтоді мали низку зустрічей, планували спільні проєкти, зокрема по побудові ТЕЦ на RDF в українських громадах разом із POSCO. Тепер підписали Меморандум із SG. Перейматимемо 10-річний досвід Кореї — екологічну технологію EcoSteel Ascon", - прокоментував глава Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новини одним рядком 2.0
Сегодня 10:15    5
АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок колишньому начальнику Бердянської філії АМПУ та керівниці комерційної компанії
Сегодня 10:06    21
Херсонщина проігнорувала російський ЄГЕ
Сегодня 09:43    51
Канцлер Німеччини спробував залагодити дипломатичний конфлікт Риму й Парижу
Сегодня 09:29    57
Радянська влада цілеспрямовано приховувала сліди своїх злочинів
Сегодня 09:19    65
Знешкоджено 93 ворожі БПЛА
Сегодня 09:03    68
Російські окупанти наростили боєкомплект до нового масованого удару: скільки ракет зараз виробляє країна-агресор
Сегодня 08:50    76
Для поліцейських замовили нові нагрудні камери: вони удвічі дорожче старих
Сегодня 08:46    69
20 травня 1961 року Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари
Сегодня 08:41    72
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 травня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:39    74
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 