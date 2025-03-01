Україна посилює розвиток співпраці з країнами Європи

Центр стратегічних комунікацій пояснює

27 лютого Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

▶️ Головною темою зустрічі були кроки для закінчення війни гарантованим миром для України і всієї Європи.

▶️ Також обговорювалися питання контролю неба, участь Ірландії в коаліції з розмінування і тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових тощо.

▶️ Мікхол Мартін повідомив, що Ірландія надасть Україні радари Giraffe, які посилять протиповітряну оборону України.

▶️ У вересні 2024 року Україна та Ірландія уклали Угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами.

▶️ Розвиток співпраці з країнами Європи посилює міжнародне становище України, а також її дипломатичні позиції у протистоянні з росією.

Джерело: https://t.me/spravdi/45290

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