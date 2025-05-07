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Україна розбудовує систему підтримки ветеранів

Україна розбудовує систему підтримки ветеранів

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Один з пріоритетів держави – створення системи підтримки, яка повертає ветеранів до гідного і активного життя.

▶️ Уряд впровадив широкий спектр пільг для ветеранів, зокрема щодо освіти, отримання житла, працевлаштування тощо.

▶️ Учасники бойових дій можуть безкоштовно отримати високофункціональні протези вартістю до 4,3 млн гривень.

▶️ На Київщині, Львівщині, у Вінниці та Івано-Франківську працюють центри реабілітації для осіб з інвалідністю.

▶️ Держава виплачує компенсації роботодавцям за облаштування робочого місця для ветеранів з інвалідністю, які повернулися на роботу.

▶️ Ефективна ветеранська політика є інвестицією у безпеку, стійкість і відновлення України.

Джерело: https://t.me/spravdi/46483

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