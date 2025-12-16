Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР

Це міжнародна структура, яка моніторить боротьбу з підкупом іноземних чиновників у різних країнах світу

Це результат системної співпраці України з OECP (Організацією економічного співробітництва та розвитку) у сфері антикорупційної політики. Наступний крок – ратифікація Конвенції про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях.

Приєднання до Конвенції відкриває для нашої країни нові можливості у сфері міжнародного правового співробітництва, зокрема під час розслідування корупційних злочинів. Також це означає ще більше прозорості, довіри з боку міжнародних партнерів і зрозумілих правил гри для бізнесу.

Робочим органом з підготовки законодавчих змін та комунікації з представниками ОЕСР з 2022 року виступає Секретаріат, створений при НАБУ і САП.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3612

