Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 73

Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР

Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР

Це міжнародна структура, яка моніторить боротьбу з підкупом іноземних чиновників у різних країнах світу

Це результат системної співпраці України з OECP (Організацією економічного співробітництва та розвитку) у сфері антикорупційної політики. Наступний крок – ратифікація Конвенції про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях.

Приєднання до Конвенції відкриває для нашої країни нові можливості у сфері міжнародного правового співробітництва, зокрема під час розслідування корупційних злочинів. Також це означає ще більше прозорості, довіри з боку міжнародних партнерів і зрозумілих правил гри для бізнесу.

Робочим органом з підготовки законодавчих змін та комунікації з представниками ОЕСР з 2022 року виступає Секретаріат, створений при НАБУ і САП.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3612

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чоловік на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (ВІДЕО)
Сегодня 10:46    70
Видерли очі русскому “тріумфу” ― “Примари” ГУР в Криму вполювали дві дороговартісні РЛС окупантів
Сегодня 10:34    73
Перейменування "копійки" в "шаг": комітет Ради рекомендує парламенту цю зміну
Сегодня 10:22    85
«Я більше не вивожу». Думка, яка буває у всіх. Що з нею робити? (ВІДЕО)
Сегодня 10:10    92
Хто продаєта купує е/е в України (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 09:43    100
В Україні цьогоріч закрилось понад 11 тисяч компаній: в яких сферах фірми працюють найдовше
Сегодня 09:33    103
росія системно фабрикує «докази» вигаданих злочинів України, перетворюючи брехню на інструмент виправдання війни
Сегодня 09:17    82
Збито/подавлено 57 ворожих БПЛА
Сегодня 09:11    92
Потери и результаты наступления РОВ за вторую неделю декабря в цифрах
Сегодня 09:09    96
Трамп серед антилідерів: 65,3% українців вважають, що США роблять недостатньо для перемоги України
Сегодня 09:04    96
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 