Україна стала найбільшим виробником дронів у світі – Умєров

Україна стала найбільшим виробником дронів у світі, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров 23 лютого на форумі «Україна. Рік 2025».

Він зазначив, що 96% дронів купується або виробляється в Україні.

Раніше Міністерстві оборони України повідомило, що цього року понад 44 мільярди гривень буде спрямовано за закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні.

У жовтні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні вже виготовили і направили до Збройних сил України мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт.

Під час російсько-української повномасштабної війни роль безпілотників значно зросла. На лінії фронту для ЗСУ вони частково компенсують перевагу сил рф в артилерії. Також вони стали незамінними для далеких, за сотні кілометрів, ударів по військових об’єктах на території росії – за умов, коли західні партнери України не наважуються надати Києву дозвіл на застосування з цією метою далекобійних ракет виробництва США, Великої Британії та Франції.

Джерело: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»