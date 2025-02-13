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Україна стала найважливішим зовнішньоторговельним партнером Німеччини на пострадянському просторі — DW

Україна стала найважливішим зовнішньоторговельним партнером Німеччини на пострадянському просторі — DW

За даними Федерального статистичного відомства ФРН, експорт німецької продукції в Україну зріс 2024 року на 17% і досяг 8,2 млрд євро. Незважаючи на війну проти рф, Україна викликає в Німеччині зростаючий інтерес також і в інвесторів. Голова Східного комітету німецької економіки Катріна Клаас-Мюльхойзер на пресконференції навела приклад виробників будматеріалів Knauf і Fixit, які розширюють зараз виробничі потужності на заході України.

Про зростаюче значення колишніх соцкраїн Центральної та Східної Європи для німецького бізнесу свідчить і такий факт: Польща стала для Німеччини важливішим ринком збуту, ніж Китай, і посіла за підсумками 2024 року четверте місце в списку найважливіших покупців продукції Made in Germany після США, Франції та Нідерландів.

росія у списку зовнішньоторговельних партнерів ФРН опустилася на 45-те місце і «економічно випала з поля зору», констатувала Катріна Клаас-Мюльхойзер. Вона не виключила, що коли-небудь, «може, років через 20», ситуація зміниться на краще, але наразі Східний комітет нічого не робить для активізації німецько-російського ділового співробітництва.

Джерело: https://t.me/znua_live/189446

Новости портала «Весь Харьков»

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