Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Президент Франції Еммануель Макрон, глава уряду Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александер Стубб у спільній заяві закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з путіним щодо завершення війни в Україні лише за умови припинення вогню та гарантій захисту «життєво важливих інтересів безпеки України та Європи». Лідери країн попередили США, що готові і надалі підтримувати нашу країну зі збереженням значної військової та фінансової підтримки. «Ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Ми єдині як європейці й рішуче налаштовані спільно просувати наші інтереси», – йдеться в заяві.

«Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в межах «коаліції рішучих». Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку», – президент Франції Емманюель Макрон.

Міністри закордонних справ країн Балтії та Чехії висловили підтримку справедливому мирному врегулюванню в Україні на тлі підготовки зустрічі президента США Дональда Трампа з путіним.

«Якщо кордони можна змінювати силою, ніхто не може почуватися в безпеці. Якщо народи можна змусити жити під диктатом більшого сусіда, ніхто не є вільним», – глава МЗС Естонії Маргус Цахкна запевнив у підтримці України, її суверенітету й територіальної цілісності.

«Такий мир повинен передбачати участь України та поважати її суверенітет і територіальну цілісність. росія не повинна бути винагороджена за агресію», – глава дипломатії Латвії Байба Браже щодо потенційних мирних переговорів.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що кордони, суверенітет і незалежність України «не підлягають обговоренню».

«Україна повинна залишитися вільною. Державні кордони не можна змінювати за допомогою тиску та шантажу. Хто стане членом ЄС та НАТО, вирішують їхні члени, а не путін. Чехія хоче миру, але з його формою завжди має погодитися насамперед Україна», – глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

«Молдова твердо стоїть на боці України. Справедливого та міцного миру можна досягти лише за умови, що Україна за столом переговорів вирішуватиме своє майбутнє. Європа є незамінною для цих зусиль – від неї залежить наша спільна безпека», – президентка Молдови Майя Санду.

«…Ми повинні досягти справедливого та міцного миру, який поважатиме незалежність і суверенітет України. Нічого про Україну без України. Ми повинні залишатися єдиними», – заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

«Україна давно прагне миру. Нічого про Україну без України. Данія разом з нашими партнерами виступає за припинення вогню, побудоване на силі України, єдності та рішучості Заходу», – глава уряду Данії Метте Фредеріксен.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що дипломатія у поєднанні з постійним тиском на росію – це шлях до досягнення справедливого та міцного миру.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон домовилися тісно співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом протягом наступних днів його підготовки до зустрічі з путіним.

російська влада продовжує негласно накладати гриф «таємно» на державну статистику – від демографії та економіки до цифр по роботі силових структур. З початку року в Єдиній міжвідомчій інформаційній статистичній системі Росстату перестали оновлюватись 425 показників. Крім демографічних даних, які влада закрила у відповідь на обвальне падіння народжуваності, зникли з відкритого доступу, наприклад, кількість скасованих постанов про порушення кримінальної справи (генпрокуратура), кількість закінчених слідчими справ (генпрокуратура), чисельність російських громадян, які виїхали на роботу за кордон (МВС), кількість пролікованих іноземних громадян (МОЗ), частка автомобільних доріг міноборони росії, що відповідають нормативним вимогам, тижневі показники мінсільгоспу про перебіг сіножаті та заготівлю кормів тощо.

російський залізничний монополіст «РЖД» уже кілька місяців змушує співробітників центрального апарату та регіональних управлінь брати по два неоплачувані вихідні щомісяця.

Новий буксир російського флоту «Капітан Ушаков» затонув у Санкт-Петербурзі напередодні закінчення будівництва.

«П'ять років тому режим лукашенка почав жорстоке придушення мирних протестувальників після фальсифікованих президентських виборів 2020 року в білорусі. Ми – Австралія, Канада і Сполучене Королівство – одностайно засуджуємо репресії і порушення прав людини, що продовжуються». Про це йдеться у спільній заяві Австралійського Союзу, Канади та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з нагоди п'ятої річниці президентських виборів 2020 року у білорусі.

У п'яті роковини початку масових протестів, що стартували з дня президентських виборів у білорусі у 2020 році, білоруські діаспори з різних міст Європи провели акції солідарності. Основною їхньою темою стала доля білоруських політв'язнів – на 9 серпня 2025 року їх налічується 1 187 (хоча фактично за ґратами за свої переконання майже напевно опинилося значно більше людей).

На сьогодні понад 500 білоруських підприємств (державних і приватних) працюють на російський ОПК.

Майже на третину зросла зафіксована активність нелегальних мігрантів на кордоні білорусі та Євросоюзу у перший тиждень серпня 2025 року порівняно з першим тижнем липня. Усього зареєстровано 1 330 спроб проти 1 010 (+31,7 %).

Джерело: szru.gov.ua

